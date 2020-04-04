Проверка IP на черные списки и спамные базы

 

Проверить IP адрес на черный список

Наша жизнь, работа и общение тесно связаны с интернетом. У каждого пользователя есть электронная почта, по которой возникает необходимость передавать важную информацию. Бывает так, что письма до адресата не доходят и нам нужно разобраться, в чем причина. Часто есть необходимость в проверке подозрительного ай пи, который рассылает спам и за которыми, возможно, скрываются фальшивые боты и хакеры. В статье подробно разберем, для чего проверка ай пи, критерии доставки писем, причины попадания их в блеклисты и принцип работы сервиса проверки.

Зачем нужна проверка IP на наличие его в спам-базах

Если ваш ай пи попал в спам базу, почта будет открещиваться от вас спам-фильтрами, даже если вы порядочный пользователь и спам отродясь не рассылали. Причины этому просты:
  • есть вероятность, что вам достался IP, засвеченный в спаме;
  • читатель решил, что ваша рассылка ему не нужна.
Можем с уверенностью сказать, что рано или поздно любой ай пи попадет в блеклист. И чтобы проверить, не засветились ли конкретно вы в одном из 220 крупнейших мировых спам-листов, или вам самому нужно проверить какой-либо подозрительный протокол, воспользуйтесь сервисом прокси чекер.

Критерии доставки писем адресату

Итак, когда мы начинаем рассылку информации, мы используем IP своего интернет-провайдера. Если мы делаем рассылку с помощью специального сервиса – используется их протокол. И именно ай пи может пустить под откос даже самую крутую рекламную компанию, на разработку которой ушли месяцы работы. Давайте разберемся почему. После отправления, письмо проходит через спам-фильтры, которые решают, дойдет ли письмо адресату. При этом спам-фильтры ориентируются на рейтинг отправителя и содержание сообщения. Именно поэтому, запомните, чем чище ай пи, тем выше рейтинг и тем больше вероятность что отправленное письмо попадет во входящие сообщения, а не блеклисты. Если рейтинг высокий, спам-фильтр вообще не заморачивается и не «вычитывает» письма, а просто дает добро на отправку.

Что влияет на репутацию IP

Итак, основными причинами попадание IP в блеклисты являются:
  • количество рассылок с одного сервера;
  • много жалоб и банов на рассылки отправителя;
  • целенаправленная рассылка спама;
  • нарушение негласных правил поведения в сети интернет;
  • если в письме присутствуют ссылки на те домены, которые уже занесены в черные списки;
  • неправильно оформленный текст с точки зрения спам-фильтра.
Бывает так, что вы чисты и придраться не к чему, а ваши письма все равно оказываются в спам-базе. В этом случае есть вероятность, что вам достался «плохой» IP или сервер получил IP из черного списка. Часто такое бывает, если вы пользуетесь виртуальными сервисами рассылок, а не профессиональными, где используется выделенный ай пи. Советуем использовать только профессиональные рассыльщики.

Принцип работы прокси чекера

Итак, мы уже знаем, что сервис проверки ай пи адресов создан для того, чтобы быстро получить информацию о протоколе. Принцип работы заключается в следующем:
  • нужно ввести IP для проверки;
  • затем необходимо нажать кнопку «проверить».
Через пару секунд вы получаете результат в виде списка сетей DNSBL из нескольких баз либо ответ «да» или «нет». Вот и все. Просто, быстро, информативно.

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