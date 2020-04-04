Проверка IP на черные списки и спамные базы
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sbl.spamhaus.org
xbl.spamhaus.org
access.redhawk.org
b.barracudacentral.org
bl.spamcop.net
blackholes.wirehub.net
bogons.cymru.com
cbl.abuseat.org
dev.null.dk
dialups.mail-abuse.org
dialups.visi.com
dnsbl.antispam.or.id
dnsbl.cyberlogic.net
dnsbl.kempt.net
dnsbl-1.uceprotect.net
dnsbl-2.uceprotect.net
dnsbl-3.uceprotect.net
ips.backscatterer.org
korea.services.net
dialup.blacklist.jippg.org
mail-abuse.blacklist.jippg.org
psbl.surriel.com
pss.spambusters.org.ar
rbl.schulte.org
rbl.snark.net
relays.mail-abuse.org
relays.nether.net
rsbl.aupads.org
block.dnsbl.sorbs.net
dnsbl.sorbs.net
dul.dnsbl.sorbs.net
escalations.dnsbl.sorbs.net
http.dnsbl.sorbs.net
misc.dnsbl.sorbs.net
new.dnsbl.sorbs.net
old.dnsbl.sorbs.net
smtp.dnsbl.sorbs.net
socks.dnsbl.sorbs.net
spam.dnsbl.sorbs.net
zombie.dnsbl.sorbs.net
recent.dnsbl.sorbs.net
web.dnsbl.sorbs.net
spam.olsentech.net
spamguard.leadmon.net
spamsources.fabel.dk
dnsbl.abuse.ch
tor.dnsbl.sectoor.de
ubl.unsubscore.com
cblless.anti-spam.org.cn
dnsbl.tornevall.org
dnsbl.anticaptcha.net
dnsbl.dronebl.org
Проверить IP адрес на черный списокНаша жизнь, работа и общение тесно связаны с интернетом. У каждого пользователя есть электронная почта, по которой возникает необходимость передавать важную информацию. Бывает так, что письма до адресата не доходят и нам нужно разобраться, в чем причина. Часто есть необходимость в проверке подозрительного ай пи, который рассылает спам и за которыми, возможно, скрываются фальшивые боты и хакеры. В статье подробно разберем, для чего проверка ай пи, критерии доставки писем, причины попадания их в блеклисты и принцип работы сервиса проверки.
Зачем нужна проверка IP на наличие его в спам-базахЕсли ваш ай пи попал в спам базу, почта будет открещиваться от вас спам-фильтрами, даже если вы порядочный пользователь и спам отродясь не рассылали. Причины этому просты:
- есть вероятность, что вам достался IP, засвеченный в спаме;
- читатель решил, что ваша рассылка ему не нужна.
Критерии доставки писем адресатуИтак, когда мы начинаем рассылку информации, мы используем IP своего интернет-провайдера. Если мы делаем рассылку с помощью специального сервиса – используется их протокол. И именно ай пи может пустить под откос даже самую крутую рекламную компанию, на разработку которой ушли месяцы работы. Давайте разберемся почему. После отправления, письмо проходит через спам-фильтры, которые решают, дойдет ли письмо адресату. При этом спам-фильтры ориентируются на рейтинг отправителя и содержание сообщения. Именно поэтому, запомните, чем чище ай пи, тем выше рейтинг и тем больше вероятность что отправленное письмо попадет во входящие сообщения, а не блеклисты. Если рейтинг высокий, спам-фильтр вообще не заморачивается и не «вычитывает» письма, а просто дает добро на отправку.
Что влияет на репутацию IPИтак, основными причинами попадание IP в блеклисты являются:
- количество рассылок с одного сервера;
- много жалоб и банов на рассылки отправителя;
- целенаправленная рассылка спама;
- нарушение негласных правил поведения в сети интернет;
- если в письме присутствуют ссылки на те домены, которые уже занесены в черные списки;
- неправильно оформленный текст с точки зрения спам-фильтра.
Принцип работы прокси чекераИтак, мы уже знаем, что сервис проверки ай пи адресов создан для того, чтобы быстро получить информацию о протоколе. Принцип работы заключается в следующем:
- нужно ввести IP для проверки;
- затем необходимо нажать кнопку «проверить».